Una sorpresiva pelea entre Denise Dumas y Karina La Princesita se desató en Hay que ver, donde la cantante acusó a la conductora de ningunearla y hasta llegó a tratarla de “maleducada”. Tras el encontronazo, la conductora se lamentó en Confrontados por el momento, pero terminó acusándola de victimizarse en la pelea y hasta la aconsejó para el debut de la intérprete en el Súper Bailando.

“Me hizo mal la pelea. Todo lo que nos teníamos que decir, nos lo dijimos ahí”, aseguró primero Denise para las cámaras del ciclo de Rodrigo Lussich y Carla Conte, para luego apuntar al origen del conflicto. “Esta cosa de victimizarse… Si las cosas no era así y te lo expliqué. Lo estaba malinterpretando y no daba lugar a que pudiera decirle que no había sido con mala intención. Se ve que tengo una manera de explicar que no le gustó”, ironizó.

"Yo no soy una gran enemiga para pelear, allá hay pesos pesados. Yo soy un pancito, Kari, no sabés lo que te espera". G-plus

También Denise se refirió a la exposición que tendrá La Princesita en el certamen de ShowMatch: “Ella está entrando a un lugar como el Bailando donde todo es multiplicado por diez. Si a vos te molesta, y si no te molesta demasiado, no lo digas. Si no te molestó mucho algo que dijo Polino y se lo decís, te va a venir. Y si ella dice que no le importa, que la deje pasar más”, aseveró.

“Con ese cruce yo volví a mi casa reangustiada y capaz ella llegó a la suya y no le importó nada”, expresó la animadora. “Pero si no, no la va a pasar bien. Yo no soy una gran enemiga para pelear, allá hay pesos pesados. Yo soy un pancito, Kari, no sabés lo que te espera”, lanzó, entre risas, Denise Dumas su consejo para Karina La Princesita.