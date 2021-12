El descargo de Denise Dumas tras haber quedado eliminada de MasterChef Celebrity 3: "Me quedé afuera por un pancho"

El entusiasmo de Denise Dumas por haberse incorporado a MasterChef Celebrity 3 (Telefe) llegó a su fin tras su sorpresiva eliminación. A pesar de su tristeza por haberse quedado afuera, la conductora compartió las fotos más lindas de su participación en el certamen de cocina y se mostró muy agradecida.

EL MENSAJE DE DENISE DUMAS TRAS HABER QUEDADO ELIMINADA DE MASTERCHEF CELEBRITY 3

"Ahora voy a amar los panchos un poquito menos... Me quedé afuera por un pancho. A pesar de la pena de irme, quiero contarles que la pase tan bien. Me divertí muchísimo, me puse nerviosa, me reí a carcajadas, me ligué unos cuantos retos, me emocioné, me sorprendí cada noche y aprendí muchísimo... Menos a hacer panchos ja, ja, ja", expresó, siempre buena onda.

Acto seguido, también les dedicó un mensaje súper especial a sus compañeros.

"Gracias a mis súper compañeros. Cada uno es especialmente amoroso. Gracias al jurado por las palabreas. Gracias a la producción maravillosa. Gracias a los técnicos que están siempre apoyando. Ojalá tenga revancha", cerró, en referencia al posible repechaje.