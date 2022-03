Denise Dumas habló de las supuestas críticas de Nancy Pazos: "Me escribió y me dijo que ella no lo dijo"

Las fricciones de Denise Dumas y Nancy Pazos en la época de Hay que ver se reavivaron la semana pasada, cuando la esposa de Campi asumió la conducción de Flor de Equipo, ante el supuesto descontento de la periodista política quien habría tildado de "inútil" a Denise a los gritos amenanzando con "renunciar" si llegaba al programa.

"¿A los gritos en el camarín? No, es un montón. A mí me dijo que no", aclaró Denise en Intrusos con una risa pícara en referencia a la versión que había contado Marcela Tauro.

"Cuando pasó esto que salió al aire al toque me escribió y me dijo 'mirá que no es así'. Yo sí tuve algo que lo hablé con producción, pero que no tiene que ver con vos'. Así que nada", afirmó Dumas en la nota.

Más sobre este tema La reacción de Nancy Pazos cuando le consultaron por sus supuestas críticas a Denise Dumas: "Yo no dije eso"

Más tarde, continuó: "A esta altura de mi vida yo no me hago cargo ni de lo que digan, ni de los demás".

"Me sorprendió porque lo vi y al toque me llegó el mensaje de Nancy. Está todo bien, chicos", cerró Denise sobre Nancy.

DENISE DUMAS Y NANCY PAZOS HICIERON A UN LADO SUS DIFERENCIAS

Ya en tono más serio, Denise Dumas dejó de lado las diferencias con Nancy Pazos y afirmó que "no pasó, porque acá estamos y bien".

"La otra vez que yo estuve (reemplazando a Florencia Peña) ella no estaba porque estaba de viaje y el equipo funciona. Si está acá es porque no hay problema", concluyó Denise Dumas para cerrar la polémica con Nancy Pazos