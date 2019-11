Denise Dumas desafió a Pampita: "Le mostró al diseñador una foto del vestido de novia de Lea Michele, y si no que me mande una carta documento"

Tras la expectativa que generó ver a Pampita con su espectacular vestido de novia en su boda con Roberto García Moritán, llegó la polémica. La modelo, que eligió un diseño de Gabriel Lage para el gran día, fue el blanco de críticas al ser comparado con el que lució Lea Michele, actriz de Glee, en su casamiento del 9 de marzo de este año.

Denise Dumas: "Todos niegan que (Pampita) haya mandado una foto y yo estoy diciendo que la mandó porque sé de alguien que mostró la foto. Pero ¿por qué lo niega?". G-plus

Y si bien la jurado del Súper Bailando expuso su tajante postura asegurando que no se parecían en nada, Denise Dumas sorprendió con sus declaraciones: "¿Entonces tiene telepatía con la actriz de Glee y de golpe se peina igual y hace todo igual? Cuando uno hace el mismo look, ponés la foto y obviamente sobre eso construye un diseñador", sentenció la conductora de Hay que ver al aire.

"Todos niegan que haya mandado una foto y yo estoy diciendo que la mandó porque sé de alguien que mostró la foto. Pero ¿por qué lo niega?", agregó.

Más sobre este tema La palabra de Pampita luego de que su vestido de novia fuera acusado de plagio: "Nada que ver, sólo se parece en que es blanco"

Y cerró, firme: "Todas las novias vamos con una foto, no entiendo por qué lo niega. Porque uno pone las dos fotos y son idénticas, más allá de que después le cambies el lazo o no. A mí no me parece que esté mal, pero sí me consta que llevó una foto. Lo sostengo y sino que me mande carta documento".