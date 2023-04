"Dejó alguna noche sin pagar": la furia de los empleados del hotel donde se hospedó Jey Mammon en Madrid

Roberto Antolín, un periodista español, charló con Juan Etchegoten en Mitre Live y contó que charló con los empleados del hotel donde estuvo hospedado Jey Mammon en Madrid.

Este comunicador afirmó que los trabajadores le hablaron muy mal del conductor, que se refugió en Europa tras haber sido denunciado por Lucas Benvenuto por abuso sexual infantil.

"Lo que me dicen estas personas es que él dejó alguna noche sin pagar y no daba propinas". G-plus

"Pude hablar con el personal del hotel donde estuvo y me pidieron resguardar su anonimato, ellos pensaban que se iba a otro hotel porque empezaron los rumores de una marcha, lo que me dicen estas personas es que él dejó alguna noche sin pagar y no daba propinas", afirmó esta persona, picante y sin filtro.

"Me lo califican como una persona egocéntrica, de un gran ego, tenso con el personal, no los trataba bien me dicen". G-plus

Y lo tildó de egocéntrico. "Vino al peor país y se ha equivocado, los últimos días en el hotel fueron tensos, no lo notaban muy centrado y me lo califican como una persona egocéntrica, de un gran ego, tenso con el personal, no los trataba bien me dicen", sumó, contundente.

CÓMO FUERON LOS DÍAS DE JEY MAMMON EN EL HOTEL DE ESPAÑA

Antes de cerrar, Roberto contó cómo habría sido la estadía de Jey en el hotel, quien hoy por hoy se encuentra nuevamente en Argentina.

"La situación de tensión en el hotel era constante, le llevaban la comida a la habitación porque se dio cuenta de que no podía salir". G-plus

"En todo el período que estuvo acá solo salió un día, no les dio propina en ningún sentido y dejó alguna noche a deber, el hotel no era barato, ha venido a esconderse y no ha disfrutado nada de Madrid. La situación de tensión en el hotel era constante, le llevaban la comida a la habitación porque se dio cuenta de que no podía salir", sentenció.