La definición súper filosa de Ángel de Brito sobre Pampita: "Ella no tiene personaje, es así de mala como la vemos"

La integración del jurado de La Academia mantuvo la base del Bailando con Pampita y Ángel de Brito, y se aggiornó con las incorporaciones de Jimena Barón y Hernán Piquín. Y a la luz de las recurrentes polémicas que se dan en la pista, el conductor de Los Ángeles de la Mañana lanzó una filosa reflexión sobre su histórica compañera.

“Para mí no hay que ser personaje. Digo en el jurado, en la pista está bien. Muchos dicen que en el jurado se refugian en el personaje. Aníbal Pachano lo que tenía era la galera, los accesorios. Moria Casán no tenía personaje, era su locura propia, y así todos”, comentó con Pachano y Piquín como interlocutores.

Entonces, con fina ironía, De Brito arremetió sobre Pampita: “Ella no tiene personaje, es así de mala como la vemos”. De inmediato, todos explotaron de risa al escuchar la filosa definición de la top, con quien ha tenido varios cortocircuitos.

El palito de Ángel de Brito se da en el marco del peculiar vínculo que generó con Pampita, tal como había explicado en una nota con Ciudad. “Ya tenemos como un skecth, ya tenemos un ida y vuelta con Carolina. Yo la respeto mucho, trabajamos muy bien en el Bailando, me llevo bárbaro con ella como compañera de trabajo. No soy su amigo ni pienso igual, pero convivimos y ella tiene buena relación con la prensa en general, cuando le preguntás contesta y eso es muy valioso para nosotros, los periodistas. Porque ahora cualquier cuatro de copas ya no contesta los mensajes, bloquea. Por eso respeto a Pampita”