La defensa de Ángela Lerena a Jorge Rial tras su vacunación en Miami: "Es un privilegio que se ganó en buena ley"

En medio del escándalo, Jorge Rial charló con sus colegas de TV Nostra (América) sobre las críticas que recibió por haberse vacunado contra el covid en Miami, Estados Unidos, después de haber cuestionado a varios famosos que habían hecho lo mismo.

En este contexto, una de sus panelistas, Ángela Lerena, defendió a su colega y remarcó que lo entiende. "Él venía diciendo que estaba preocupado, que se quería vacunar y no llegaba nunca la vacuna. Estaba todo el tiempo viendo los e-mails a ver si llegaba el turno. Yo le decía ‘están viniendo un millón de Sinopharm’. Nunca llegaban, me dijo ‘me quiero ir’ y cuando fue lo de Carlos Zannini dijo ‘yo me voy’”, contó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Además, se mostró empática con el conductor: "Yo lo entiendo. No sé si lo haría, tendría que estar en su lugar, pero no tiene sentido juzgar desde un lugar de persona sin enfermedades preexistentes. No me interesa juzgar. Lo hizo porque está asustado y entiendo que quiera preservar su vida. Tiene hijas, tiene un nieto y quiere seguir disfrutando de su vida”.

Entonces, apuntó contra los detractores que lo criticaron por haberse vacunado en el exterior. "Es difícil meterse con el miedo, con lo que a uno le pasa cuando tiene una enfermedad preexistente como Jorge o cuando alguien le tiene miedo al coronavirus. Yo no opiné de la vacunación de ningún personaje público, ni de Mauricio Macri. Entiendo que para alguna gente puede ser chocante que el que tiene dinero se vacune antes, pero no me animaría a decir que si yo tuviera una enfermedad preexistente no lo haría también. Si tuviera un hijo con asma, a lo mejor lo haría. A Jorge se lo están cobrando. Yo lo entiendo, aunque no lo haría", afirmó.

Aunque se despidió remarcando que vacunarse en Miami es un "privilegio", aseguró que Jorge se lo ganó. "Es un privilegio tener poder económico. Él se lo ganó en buena ley. Ojalá no fuera una cuestión de privilegio y todos pudieran acceder a eso", sentenció.

