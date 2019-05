El 13 de mayo, Lola Latorre (18) hará su debut en la pista del Súper Bailando 2019 y su madre, Yanina, hará un sacrificio muy especial para no incomodar a su hija y no abrirle ningún frente de batalla.

El mes pasado, la panelista de LAM tuvo un picante cruce con Jorge Rial, quien escribió en Twitter que esperaba con ansias el debut de la joven en el Bailando para hacerse un picnic. Ese mensaje fue luego de que Yanina criticara el look que Rocío Rial usó en el casamiento del conductor de Intrusos.

"Me van a buscar todos, pero le aposté a Ángel que, desde el lunes, voy a estar muda con todo lo relativo a Lola. Te juro por Dios que sí". G-plus

"Yo vi la coreografía. Con ella no soy la panelista de la mañana, soy una idiota, babosa. Yo la veo divina, pero tengo los típicos miedos de madre, no que sufra ni que la ataquen porque se sabe defender re bien…", comenzó diciendo Yanina en El Diario de Mariana, sin terminar la frase, dado que Marina Calabró comentó: "Si yo fuera una ignota participante del Bailando, voy por tu hija, para buscarte la lengua (a vos)".

Ante ese comentario, Latorre reveló la decisión que tomó respecto a la participación de Lola en el Bailando: "Amo que seas panelista de espectáculos acá, conmigo. Me van a buscar todos, pero ya le aposté a Ángel (de Brito) que, desde el lunes, voy a estar muda con todo lo relativo a Lola. Te juro por Dios que sí. Un hijo lo puede lograr". Y remarcó: "Ella no me pidió nada".

¿Logrará Yanina cumplir su palabra o el amor de madre la hará opinar?