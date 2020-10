La decisión de Susana Roccasalvo cuando se enteró que Lío Pecoraro tiene leucemia: "La idea es no molestarlo"

Susana Roccasalvo sorprendió al contar que acudió a la Justicia al notar que cada vez que salía al aire en Implacables (El Nueve), una persona la llamaba constantemente al celular, según ella, con el objetivo de impedir que hiciera su trabajo como corresponde.

Al rastrear a esta persona, habrían dado con el nombre de Lío Pecoraro. Indignada, le inició acciones legales. Sin embargo, mientras la causa avanza, la conductora manifestó su intención de dar marcha atrás. Especialmente ahora, que el periodista contó que parece leucemia y ya está en tratamiento.

"Ella me llamó especialmente para que avisara en el juzgado que él está con una enfermedad... Y que no se avanzara en estos días mientras está hospitalizado, pasando un mal trance de salud”. G-plus

El letrado de Susana, Mauricio D’Alessandro, le deseó una "pronta recuperación" y habló del pedido que le hizo su clienta. "La investigación no depende de Susana, es algo que se hace de oficio, pero sí ella me llamó especialmente para que avisara en el juzgado que él está con una enfermedad... Y que no se avanzara en estos días mientras está hospitalizado, pasando un mal trance de salud”, aseguró en diálogo con la revista Paparazzi.

"Susana hizo lo que puede hacer: solicitar al juzgado que en estas circunstancias no se lo vaya a buscar a la casa ni se lo altere de su recuperación". G-plus

Además, se despidió aclarando que pese al curso legal que tome la causa la conductora tiene la intención de que a Lío no se lo moleste. "Independientemente de la cuestión penal o contravencional que se esté tramitando, la idea es no molestarlo en esta recuperación. Susana hizo lo que puede hacer: solicitar al juzgado que en estas circunstancias no se lo vaya a buscar a la casa ni se lo altere de su recuperación", sentenció.