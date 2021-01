La decisión de Flavio Mendoza luego de que Barbieri lo amenazara con llevarlo a la Justicia: "Todo lo que ella haga me lo voy a bancar porque la quiero"

En medio del escándalo que se desató entre Flavio Mendoza y Carmen Barbieri, luego de que el coreógrafo tildara de ‘hipocondríaca’ a su figura de Un estreno o un velorio y ella reaccionara bloqueándolo de su celular (y hasta amenazando con llevarlo a la Justicia), el artista tomó una decisión.

Indagado por esta polémica, Flavio se confesó en una nota para Implacables: “Lo que tengo para decir es que Carmen esta con Covid-19, no la está pasando bien y lo que estoy haciendo es apoyar para que ella esté bien porque es lo único que me importa. Después, todo lo demás, digan lo que quieran”.

En cuanto a la posibilidad de recibir una carta documento, lanzó: “Una mancha más al tigre, ¿qué le va a hacer? ¿Sabés cuantas he tenido?”. Y remarcó: “Pero tenés que esperar a que Carmen esté bien. Después de que pase eso, que venga, me putee, me cag… a palos y lo que quiera. Con todo lo que le pasó. Es lógico que cualquier cosita le va a caer mal”.

“Yo estoy acá, bancándola, bancando todo su enojo. Todo lo que pueda llegar a decir o pasar, lo voy a re bancar porque es una persona que quiere. Ella está enojada. Quiero que se le pase el coronavirus, después me banco todo. Por supuesto. Me va a cag… a palos cuando vuelva, pero va a volver”, cerró, dejando en claro que Barbieri tiene su lugar asegurado en su espectáculo.