Débora D'Amato presentó en vivo a Charo y habló de las dificultades de la lactancia

Hace tres semanas Débora D’Amato se convirtió en mamá por segunda vez. Nació Charo, su hija que nació como parte del hogar monoparental que forman con Lola, su hija mayor. En A la tarde dio su primera nota con su beba y se sinceró sobre la odisea que fue darle la teta.

“Con Lola yo tuve una lactancia bastante tranquila. Yo soy de las mamás que quieren que los chicos tengan doble alimentación, mixta, de teta y mamadera por si alguna vez me pasa algo, me gusta que la chica tenga alternativas”, contó en el ciclo en el que trabaja.

“Lola nació con 38 semanas y en esa etapa no estaba súper madura para la succión y la cosa fue bastante más ‘lenteja’. En el caso de Charo mi médico me engañó. Yo no llevé un control de las semanas”, empezó relatando, mientras amamantaba.

DÉBORA D’AMATO CONTÓ LA DOLOROSA EXPERIENCIA QUE FUE AMAMANTAR A SU HIJA CHARO

“Charito nació con 40 semanas y cuando salió, salió prácticamente succionando. La doctora me dijo ‘es un termita’ y nunca pensé que iba a ser tan literal. Es una termita y se prendió muy rápido”, comentó la panelista del ciclo desde su casa.

Allí aprovechó para desmitificar que todo sea color de rosa en la llegada de un hijo. “De entrada duele, chicas. Lamentablemente siempre duele y tenés todo el derecho del mundo a no querer darle o quererlo. Es algo muy personal. La quise convencer a la doctora y le dije ‘ yo sé que creés que no le quiero dar más la teta, pero a mí las tetas me están sangrando’”, se sinceró.

“Le dije ‘te agradezco un montón, pero permitime que me maneje como siento’. Ahí Charo tomó un poco más de mamadera. Se curaron las lolas y ahora está prendida como una termita. Ahora me duele menos dar la teta, pero es algo que es así porque los chicos no saben hacerlo”, concluyó.