Débora D’Amato volvió a Intrusos tras la versión de mala onda con sus excompañeros: "Me necesitaron y acá estoy"

A un año de ser desvinculada de Intrusos, Débora D'Amato volvió al programa de la mano de Florencia de la Ve, actual conductora del ciclo, y en reemplazo momentáneo de Marcela Tauro, que se ausentó porque no se sentía bien.

"La alegría de verte bien. Bienvenida Débora D'Amato", le dijo Flor a la periodista, anunciando su presencia en el programa.

Sin mencionar pasados conflictos con sus excompañeros de Intrusos, D’Amato respondió: "Me necesitaron y acá estoy". Teniendo en mente que además es el cumpleaños de De la Ve, agregó: "Y si se trata de tu cumple, acá estoy".

ESCANDALOSA SALIDA DE DÉBORA D’AMATO DE INTRUSOS

En febrero 2021, tras la renuncia de Jorge Rial a Intrusos, Débora D’Amato informó en Twitter que ella tampoco seguiría en el programa, en contra de su voluntad.

"En una nota de América TV (no importa quién porque si no parece que le achaco algo y nada que ver), me consultaron sobre qué temores tenía de cara a la maternidad. ‘No le temo a nada de lo que se viene, ni de la maternidad. A lo único que le tengo pánico es a quedarme sin trabajo’. Algo absolutamente real. Y bien amigos, llegó ese momento", había escrito la panelista, enojada.

Y argumentado: "A 10 días del 28 de febrero, y en medio de mis vacaciones pendientes del 2020, me anunciaron que luego de decirnos en reiteradas oportunidades (al menos así me lo iban diciendo a mí) 'sigue el panel, tranquilos’. y a la semana siguiente ‘cambió total de panel, se decidió a último momento... pero solo vos salís del panel’, me quedo sin trabajo".

En ese marco, Ángel de Brito había contado en LAM que Débora había quedado afuera del Intrusos que condujeron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares porque "la odiaban todos sus compañeros".

Débora D’Amato había sido acusada de pasarle información a Rial de lo que se charlaba en el chat paralelo de Intrusos, en el que, justamente, Jorge había sido excluido.