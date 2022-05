Débora D'Amato anunció que está embarazada: "Te esperamos con toda la esperanza"

Débora D’Amato (49) compartió la feliz noticia de que está embarazada a través de sus redes sociales en una serie de tiernas fotos junto a su hija Lola (3).

“¡Te esperamos con toda la esperanza del universo, amor mío!”, expresó la panelista de A la tarde en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se la ve en bikini en la playa mostrando su pancita de embarazada.

En la segunda postal, súper dulce, la pequeña Lola aparece besando la pancita de su famosa mamá.

ASÍ HABLABA DÉBORA D’AMATO DE SU DECISIÓN DE SER MADRE SOLTERA DE SU PRIMERA HIJA

Cuando en el año 2018, Débora D’Amato contó en Intrusos que estaba embarazada de su hija Lola, explicó por qué tomó la determinación de ser madre soltera a través de un tratamiento de inseminación artificial mediante un donante anónimo.

Débora contó que le detectaron miomas en el útero y tras ser operada, decidió cumplir su sueño de ser madre.

“Es impresionante para mi madre, con 84 años, con todo lo que eso significa. Por lo que me ha costado, porque fueron muchos años de no poder con un amor correspondido en su momento, cuando no sabía el motivo”, expresó en ese momento.

"Estuve diez años en pareja, y el embarazo no venía, pero no nos preguntábamos por qué, ni siquiera consultábamos. Las vueltas de la vida llevaron a que nos separáramos. Descubrieron que tenía miomas, que era lo que me impedía tener familia".

Finalmente, el 5 de noviembre de ese año llegaba al mundo su hija Lola, que ahora espera la llegada de un hermanito o hermanita.