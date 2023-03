"Es un debate careta": Jey Mammon relativizó su diferencia de edad con Lucas Benvenuto

La defensa que Jey Mammon desplegó a lo largo de su entrevista con Jorge Rial, en donde negó haber violado y drogado a Lucas Benvenuto cuando tenía 14 años, tuvo como una de sus partes centrales relativizar la diferencia de edad de que fue su relación de pareja.

"Se está instalando que yo salí con él a los 16, y en definitiva, si fue a los 17, 16 o 18, acá el eje es que acá hay una denuncia de que cuando él tenía 14 años yo lo violé", protestó Juan Martín Rago en su mano a mano para Argenzuela.

"En definitiva, si alguien necesita ver el número 18 discutámoslo en un debate moral. Esto fue hace 14 años. No es motivo de justificación, pero es un debate moral", siguió.

Así, planteó indignado: "¿Ese es el debate? ¿O que yo me estoy comiendo una condena social por una denuncia de violar, drogar, abusar de un nene de 14 años?".

"Si me volvés a preguntar cuándo arrancó esa relación, con honestidad total te lo digo, no lo sé. No lo sé. (…) Y que él podría tener 17 o podría tener 18 años", cerró Jey Mammon.

JEY MAMMON NEGÓ HABER VIOLADO A LUCAS BENVENUTO Y EXPRESÓ SU DOLOR

"Yo lo que necesito que quede claro que yo no violé, drogué ni abusé de un nene de 14 años. Las razones por las cuales él hizo esa denuncia falsa las desconozco. (…) Lo que no puedo entender es por qué me está causando este daño. No él, sino las circunstancias de la vida que lo llevaron a hacer esto que me está haciendo", se desahogó Jey Mammon.

Cuando Jorge Rial le cuestionó a Jey Mammon que duplicaba la edad de Lucas Benvenuto en cualquiera de los escenarios, el artista insistió: "¿Si digo que él tenía 18 años terminamos la discusión? Judicialmente ya está terminada, hablo socialmente. Entonces, ¿no es una discusión un poco careta?".

Por último, Jey Mammon se quejó de otra consecuencia de la denuncia de violación que le hizo Lucas Benvenuto: "¿Qué pasa si yo quiero tener hijos? ¿Si yo quiero tener un pibe…? ¿Podemos hablar de esto también?"