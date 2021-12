Darío Barassi sorprendió a Mirtha Legrand contando por qué toma aceite de cannabis: "Estaba un poco desbordado"

La vuelta de Mirtha Legrand a su ciclo nocturno contó con Darío Barassi como uno de sus invitados. Ahí el animador de 100 argentinos dicen habló de cómo encontró en el aceite de cannabis una ayuda para poder bajar la ansiedad.

"Y acá estoy, con 148 kilos y gotitas cannábicas", aseguró el animador, cuando Juana Viale indagó sobre por qué las tomaba. "¿Te hacen bien?", la siguió la Chiqui y el animador fue muy sincero.

"Me ayudaron bastante este año. A mitad de año me di cuenta de que estaba un poco desbordado. Tengo una hija de dos años y medio que es un placer absoluto en mi vida. Estaba como culposo por trabajar mucho y no estar con ella. Me sentía ausente en varios lugares. Necesité organizarme, frenar una semana", aseguró.

Dario Barassi habló del motivo por el que toma aceite de cannabis

"¿Es cierto que dormís cuatro horas?", siguió Mirtha, sorprendida por el animador del ciclo de eltrece.

"Duermo cuatro horas porque a las tres de la mañana mi hija se despierta y me dice que quiere jugar conmigo. A veces hago el esfuerzo, me despierto un rato y le leo un cuento", contó.