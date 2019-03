En medio de un presente laboral súper exitoso, al frente de la obra Carcajadas salvajes junto a Verónica Llinás, Darío Barassi (35) le gritó al mundo 2.0 que va a ser papá.

El actor está esperando su primera hija, junto a su mujer sanjuanina Lucía Gómez Centurión (32), con quien lleva casi 9 años de amor, 4 de ellos siendo marido y mujer.

"Hoy quiero compartir, básicamente, la noticia más linda de mi vida. ¡Una pequeña muñeca viene en camino! Sí, ¡qué felicidad!". G-plus

"Hoy quiero compartir, básicamente, la noticia más linda de mi vida. Una noticia que me desborda de alegría y emoción. Estoy como loco con esto. Me lo tenía guardado. ¡¡¡Sí, sí, sí!!! Lo acepto. Es que necesitaba disfrutarlo y transitarlo en mi intimidad, con mi mujer, sobre todo, que es la más linda del mundo (ahora más que nunca), con mi familia y con mis amigos, que son pilares en nuestra vida. Pero ya pasaron unos buenos meses y creo que es un buen momento para que esta noticia salga a pasear. ¡Una pequeña muñeca viene en camino! Sí, ¡qué felicidad! Y esperamos sea idéntica a la madre, en todo sentido, y que del papá sólo herede la simpatía y los gemelos. Yo estoy llenando océanos de baba cada vez que la veo en una eco o escucho ese corazoncito latir. Nunca sentí este amor, es distinto a todos. Lo que vamos a cuidar y amar a esta reina no tiene dimensión", escribió el actor en Instagram, junto a una foto muy dulce, en la que le está dando un beso a la pancita de su mujer, que ya comenzó a asomar.