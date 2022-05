Darío Barassi contó la reacción de la Pipi por el embarazo de su esposa: "Estoy congelando a mi hermanita"

Darío Barassi contó en Socios del Espectáculo la reacción que tuvo su hija, Emilia, cuando con su esposa, Lucía, le contaron que va a tener una hermanita.

“Cuando le contamos no entendía, le levantó la remera a mi mujer para ver dónde estaba”, comenzó contando el conductor de 100 Argentinos Dicen.

Luego, continuó: “Es fanática de Elsa y de Frozen, así que le dije ‘es como tu Ana’, entonces empezó a decirle Ana”.

"Un día me despierto y me encuentro que estaba apuntándole a la panza de mi mujer y me dijo 'estoy congelando a mi hermanita'". G-plus

“Un día me despierto y me encuentro que estaba apuntándole a la panza de mi mujer. Le dije ‘¿qué hacés Pipi?’, me dijo ‘la estoy congelando a mi hermanita’”, finalizó Barassi.

Más sobre este tema Darío Barassi habló de la disputa con su esposa por el nombre de su segunda hija: "A mí me gustaba Pilar, pero ella quiere Inés"

EL SINCERICIDIO DE DARÍO BARASSI TRAS ANUNCIAR QUE SERÁ PAPÁ POR SEGUNDA VEZ

Darío Barassi se sinceró en la emisión matutina de eltrece tras anunciar que será papá por segunda vez.

“Al principio dije ‘con una estoy’ porque de verdad con Emilia tengo la paternidad resuelta”, expresó sin filtros.

"Cuando me enteré que iba a ser nena le dije a mi mujer ‘gorda, por ahí habría que ver si tenemos un tercero". G-plus

Finalmente admitió: “Y ahora cuando me enteré que iba a ser nena le dije a mi mujer ‘gorda, por ahí habría que ver si tenemos un tercero’, pero de a poco”.