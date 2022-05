Darío Barassi contó el mensaje privado que recibió de Antonela Roccuzzo: "Yo iba manejando y no pude pensar"

Antonela Roccuzzo y el mismísimo Lionel Messi son dos de los miles de televidentes que tarde a tarde ven el exitoso ciclo 100 Argentinos Dicen por la pantalla de eltrece, y Darío Barassi se enorgulleció al relatar cómo se enteró de sus admiradores top.

"¿Ya conté acá que Antonela Rocuzzo me mandó un mensaje por Instagram? Nos re conoce Messi", arrancó el conductor.

En ese momento, una productora se jactó detrás de cámara de decirle a sus amigos que Leo la conoce, a lo cual Barrassi acotó "yo también" y luego se sinceró: "Ay, Dios. Mi audio… El audio con el que le contesté".

DARÍO BARASSI DETALLÓ SU INCREÍBLE DIÁLOGO CON ANTONELA ROCCUZZO

Tras generar suspenso, Darío Barassi detalló su sorpresiva charla con Antonela Roccuzzo, quien está instalada con su familia en París, Francia

"Lo voy a contar cada vez que lo nombre, chicos. Ella me mandó la foto de su pie, un poco el pie de Leo y en el estoy yo. Y me dijo 'nosotros acá te bancamos a vos'. Yo iba manejando, entonces no pude pensar", se atajó.

Acto seguido, impostó la voz emocionada con la que le respondió a la madre de Thiago, Mateo y Ciro Messi: "Son una familia modelo. Un ejemplo de familia para el país".

"Y ella me puso ja, ja, ja. Genio. Y yo 'de verdad te lo digo'. Un bolu… Me di vergüenza, porque yo soy cero cholulo, pero bueno", cerró Darío Barassi su graciosa anécdota con Antonela Rocuzzo y Lionel Messi.