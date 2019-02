El sobrepeso no es un tema que acompleje a Darío Barassi (35). Por el contrario, aprendió a convivir con ello en una sociedad compleja. Así lo había dejado en claro el actor que protagoniza Carcajada Salvaje en teatro junto a Verónica Llinás, en una entrevista con la revista Para ti a fines del año pasado: “Yo no tengo ningún rollo con mi cuerpo. Sí entiendo que me limita para algunos personajes y, por ejemplo, ahora que tengo tanta exigencia física en Aladín, empecé a entrenar para bajar un poco de peso y tener más resistencia. Pero si adelgazo es por una cuestión de salud, no tiene nada que ver con la estética”.

Con el humor que lo caracteriza, el miércoles Barassi visitó Cortá por Lozano, recordó que pesó 5.900 kilográmos al nacer y reveló uno de sus hábitos alimenticios: “Yo no como en público, ¡como a escondidas!”.

Entonces, aclaró cómo se nutre en medio de los ensayos junto a Llinás: “En los ensayos Verónica se lleva 200 mil tapers, y yo como una tarta de calabaza vegana ¡escondido solo en el camarín!”. Acto seguido, reveló: “Mi historia es cuando estoy solo, cuando llego a casa y mi mujer está dormida o no está, es como que me desato”.

Tentada y asombrada, Jimena Barón le preguntó si también se ocultaba de su esposa, Lucía Centurión (32), y Darío Barassi explicó: “No, es porque por lo general laburo de noche, llego y la gorda está durmiendo. Y la soledad en mi heladera es como ‘wow’”.