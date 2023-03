Daniela de Gran Hermano reveló qué le escribió L-Gante y cómo reaccionó Thiago: "No le gustó la situación"

De la mano de la popularidad que le dio Gran Hermano, llegaron los "tiroteos" en Instagram: Daniela Celis contó que L-Gante le tiró onda en redes y que Thiago Medina, joven de GH con el que está saliendo, se puso muy celoso.

"¿Qué pasó con L-Gante?", le preguntó Pampito a Daniela en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Sin mucho misterio, Celis respondió: "Nada. Es un personaje L-Gante. Yo había subido un video bailando su música. Él lo descargó y lo subió a su Instagram, y me puso 'si pinta...'. Y estallaron las redes".

"A Thiaguito no le gustó mucho la situación. Me dijo 'decile que estás conmigo'". G-plus

En ese marco, la exparticipante del reality contó que el cantante de cumbia 420 primero le mandó un mensaje efímero y luego un pícaro audio. "El mensaje efímero desapreció. Después me mandó un audio chiquito, en el que me silbaba y me decía algo más".

"Después él dijo que había sido al revés, que yo le había mandado a él. Pero yo, bicha, le hice foto al chat con el celular de mi hermana", comentó.

LA REACCIÓN DE THIAGO TRAS EL COQUETEO DE L-GANTE CON DANIELA

Atento al relato de Daniela, Pampito le preguntó: "¿Thiago se puso celoso?".

Con una enorme sonrisa, Celis le contestó: "A Thiaguito no le gustó mucho la situación. Me dijo 'decile que estás conmigo'. Pero L-Gante sabe que nos estamos conociendo. Es parte del show".