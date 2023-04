Daniela de Gran Hermano acompañó a Thiago a su nueva verdulería: "Estamos muy bien"

Luego de las repercusiones que despertó su ausencia en la verdulería que abrió Thiago Medina tras salir de Gran Hermano 2022, Daniela Celis finalmente dijo presente en esta nueva etapa en la vida del hombre con quien comenzó una nueva historia de amor y se mostraron muy unidos.

“Estoy ansiosa por recorrer y conocer la frutería y verdulería de Thiago. Tanto que me decían ‘¿por qué no fuiste?’, ¡acá estoy!”, lanzó la joven en un móvil para Cortá por Lozano, el programa que conduce Vero Lozano por Telefe.

Luego, al ver a Thiago con un bebé en brazos (de una amiga de él), en el piso bromearon con que se agrandó la familia en la parejita. Pero Daniela sentó postura: “Todo a su tiempo. Somos jóvenes, tenemos mucho tiempo para disfrutar. Este es un momento único que nos está pasando, así que vamos bien”, expresó, con una sonrisa en el rostro.

“Por suerte, así como estamos, estamos bien”, cerró Thiago, feliz por haber logrado poner en pie este sueño y tener la compañía de la mujer que logró conquistar su corazón y con sigue afianzado su vínculo con el correr de los días.

DANIELA DE GRAN HERMANO 2022 REVELÓ QUE LE ESCRIBIÓ L-GANTE Y CÓMO REACCIONÓ THIAGO

De la mano de la popularidad que le dio Gran Hermano, llegaron los "tiroteos" en Instagram: Daniela Celis contó que L-Gante le tiró onda en redes y que Thiago Medina, joven de GH con el que está saliendo, se puso muy celoso.

"¿Qué pasó con L-Gante?", le preguntó Pampito a Daniela en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine). Sin mucho misterio, Celis respondió: "Nada. Es un personaje L-Gante. Yo había subido un video bailando su música. Él lo descargó y lo subió a su Instagram, y me puso 'si pinta...'. Y estallaron las redes".

En ese marco, la exparticipante del reality contó que el cantante de cumbia 420 primero le mandó un mensaje efímero y luego un pícaro audio: "El mensaje efímero desapreció. Después me mandó un audio chiquito, en el que me silbaba y me decía algo más. Después él dijo que había sido al revés, que yo le había mandado a él. Pero yo, bicha, le hice foto al chat con el celular de mi hermana", comentó.

Atento al relato de Daniela, Pampito le preguntó: "¿Thiago se puso celoso?". Y con una enorme sonrisa, Daniela le contestó: "A Thiaguito no le gustó mucho la situación. Me dijo 'decile que estás conmigo'. Pero L-Gante sabe que nos estamos conociendo. Es parte del show".