Daniela se despachó picantísima frente a Agustín en Gran Hermano 2022

Como cada sábado los nominados tuvieron su cena a solas en Gran Hermano 2022 y esta vez fue el turno de Tora, Agustín y Daniela. Sin embargo, fue los dos últimos quienes dieron más que hablar.

Venganiela había manifestado su incomodidad en el confesionario por cómo el joven politólogo se le insinuaba. Esta vez, frente a él, lo cruzó entre risas. “Me mira así. Es un atrevido”, lanzó, risueña.

Agustín, por su parte, aprovechó para bromear y dedicarle un mensaje al ¿novio? de ella que conoció en la casa. “Le mandamos un saludo a Thiago. Déjense de hinchar las bolas. Yo la molesto a ella, nada más. Dani es mi amiga”, disparó.

DANIELA CRUZÓ A AGUSTÍN EN GRAN HERMANO 2022

Daniela aprovechó el momento para reflexionar sobre su reingreso al reality y su cambio en esa segunda etapa, lo que hizo que el muchacho de La Plata siga tirándole palitos.

“No me ‘shippeen’ con Dani, por favor”, lanzó, mirando a la cámara sobre un hábito en las redes de emparejar a dos personas, reales o ficticias, fusionando sus nombres.

Ahí la muchacha de Moreno se despachó. “¡Yo tampoco, por favor, no me ‘shippeen’ con Agustín!”, arrojó, mientras él intentaba bajar el tono. “Nos queremos mucho, pero la molesto a ella y ella me molesta a mí”, cerró.