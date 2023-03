Daniela Celis estrenó un osado look en el Lollapalooza Argentina 2023

Daniela de Gran Hermano asistió al Lollapalooza con un look de altísimo voltaje que no pasó desapercibido en las redes sociales.

La participante del reality se puso un minivestido negro con transparencias que dejaban asomar su bombacha y las cintas en forma de "X" que se había puesto en los pezones.

Además, la prenda se caracteriza por tener sensuales tajos laterales. Y dialoga con unos guantes de la misma materialidad.

Además, Dani sumó accesorios fucsias y se dejó el pelo suelto, súper lacio y brillante.

En el Lollapalooza, Daniela estuvo invitada junto a otros ex Gran Hermano como Thiago, Conejo, Coti, Maxi y Juliana.

DANIELA CELIS SE DESLIGÓ DE THIAGO DE GRAN HERMANO

En este contexto, Daniela aclaró que está soltera.

"Quiero que sepan que no hubo separación porque con Thiago nunca hubo una confirmación de algo, nunca estuvimos juntos, formal, así que no hay separación, absolutamente nada. Quédense tranquilos por ese lado. Y a lo sumo que hayan entendido que él no sea para mí, no significa que no tengamos un vínculo, que nos llevemos bien o que podamos ser buenos compañeros".

"Queremos demostrar que a pesar de todo y que uno no pueda ser para el otro, no podamos tener una linda relación. Son cosas diferentes. Así que quédense tranquilos que con Thiago está todo más que bien. A disfrutar de la vida. Más amor, menos odio", cerró a través de sus stories de Instagram.