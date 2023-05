Daniela Celis y una dura confesión sobre su vida antes de Gran Hermano: "Estaba perdida"

Daniela Celis no resultó campeona de Gran Hermano 2022, pero se ganó el cariño del público y una enorme popularidad que está capitalizando con astucia.

Hoy por hoy, Dani está instalada en los medios, disfrutando de sus participaciones en TV, presencias en boliche y hasta de un proyecto fit con Juli Poggio y Romi Uhrig.

Sin embargo, antes de entrar a la casa, se sentía perdida. Según la exparticipante de GH 2022, el programa la ayudó a encontrar su propósito en la vida.

CÓMO ERA LA VIDA DE DANIELA CELIS ANTES DE HABER ENTRADO A LA CASA DE GRAN HERMANO

"Estaba en un momento raro de mi vida, medio perdida. No sabía qué iba a ser de mi vida. Me la pasaba maquillando, también era moza e iba de acá para allá. No me hallaba, no me encontraba y no sabía qué quería hacer".

"Por esos días hacía de todo: era mesera, relaciones públicas en los boliches y maquilladora. Tenía un montón de laburo, pero me la pasaba trabajando y no tenía tiempo para mí...", contó Daniela en diálogo con Pronto.

Antes de cerrar, Dani contó que hoy por hoy se siente otra persona. "Lo que me cambió mucho es la cabeza y hoy veo las cosas de otra manera. La convivencia con otras personas me modificó mucho y mi vida cambió de repente porque dio un giro de 180 grados. Me estoy acostumbrando a esta vida nueva, que es otra. Ya soy otra persona para el afuera pero en esencia sigo sosteniendo mis raíces", cerró, agradecida por esta experiencia que la ayudó a encontrarse a sí misma.