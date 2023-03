Daniela Celis, con el corazón roto: el llamativo posteo que confirmaría su separación de Thiago Medina

"¿Qué pasó con L-Gante?", le preguntó hace unos días Pampito a Daniela en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Sin mucho misterio, la exparticipante afirmó: "Nada. Es un personaje L-Gante. Yo había subido un video bailando su música. Él lo descargó y lo subió a su Instagram, y me puso 'si pinta...'. Y estallaron las redes".

En ese marco, la exparticipante del reality contó que el cantante de cumbia 420 primero le mandó un mensaje efímero y luego un pícaro audio. "El mensaje efímero desapreció. Después me mandó un audio chiquito, en el que me silbaba y me decía algo más".

"Después él dijo que había sido al revés, que yo le había mandado a él. Pero yo, bicha, le hice foto al chat con el celular de mi hermana", comentó.