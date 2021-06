Daniel Osvaldo publicó una misteriosa postal romántica en medio de las idas y vueltas con Gianinna Maradona: "Te amo"

Las redes sociales son el ámbito en donde Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo suelen enviar señales respecto de los vaivenes de su relación, ya que evitan hablar con la prensa al respecto. Así es que, luego de que el futbolista posteara una foto de Diego Maradona junto a la hermana de Dalma en el Día del Padre, el martes por la noche publicó una romántica foto abrazado ¡¿a Gianinna?!.

“I love you, (yeah, yeah) Now and forever (Te amo, sí, sí. Ahora y por siempre)”, comento el líder de la banda Barrio Viejo sobre la postal en que se los ve de espaldas, mirando un lago desde la proa de un barquito, a un mes de la gira que el músico hizo por la Patagonia junto a Gianinna. Frase que acompañó con un fragmento de Woman, el hit de John Lenon, de fondo.

Apenas un par de horas antes, Daniel Osvaldo además había hecho propio el posteo de una cuenta de fanáticos de Maradona con el paneo de un mural dedicado a las diferentes etapas de la vida de Diego.

¿Y saben qué? 12 horas después Gianinna Maradona publicó el mismo video de @pueblo. Maradoniano que posteó Daniel Osvaldo… Otro detalle más que deja expuesta la sintonía entre ambos para alimentar la versión de reconciliación tras su reciente separación.