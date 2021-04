Daniel Araóz amenazó con irse de MasterChef cuando le pidieron cocinar unos caracoles de tierra: "Estoy shockeado"

Un desafío de MasterChef Celebrity generó controversia en la cocina cuando los famosos tuvieron que preparar caracoles de tierra, también llamados otalia láctea, que tenían vivos frente a ellos. Entre sorprendidos y asqueados al descubrirlos, Daniel Araóz fue el más impresionable y quiso bajarse en ese momento de la prueba.

“Yo estoy totalmente shockeado. Yo particularmente no tengo ningún problema de pasar a la gala de eliminación. Es una prueba que me sobrepasa. No sé qué hacer, honestamente, lo digo de todo corazón”, dijo, sin su humor característico y blanco como un papel al ver una campana de cristal llena de caracoles.

“Me supera, no voy a poder hacer esta prueba”, siguió el actor y fue Carmen Barbieri quien llegó a su rescate. “¿Puedo ayudarlo? ¿Puedo hacer yo el hervor y dártelos después?”, preguntó la capocómica y la producción lo aceptó. “A mí me da un poquito de impresión y capaz que le pido una ayuda”, agradeció, contento por el gesto de la actriz.

Más sobre este tema Una gala de revancha llena de sorpresas en MasterChef Celebrity 2: Daniel Aráoz, Sol Pérez y Juanse regresan al certamen

¡Fobia al extremo! Daniel Aráoz casi se va de MasterChef Celebrity por unos caracoles de tierra.