Dani La Chepi negó que el jurado de MasterChef maltrate a los participantes tras las acusaciones de Marengo: "Martitegui me descansó todo el programa y yo le hice un chivo de su restó"

Dani La Chepi contó cómo se tomaba los comentarios de los jurados de Masterchef Celebrity y admitió que los consideraba parte del show. La exparticipante del certamen de cocina negó que Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular maltraten a los participantes en la emisión de Telefé luego del polémico posteo de la hermana de Claudia Fontán, que realizó fuertes acusaciones en contra del reality, y que Rocío Marengo asegurara que fue maltratada por Martitegui.

Al ser consultada en Implacables por el posteo de Alejandra Fontán y los dichos de Marengo, Dani expresó:“A mí me han dicho cada cosa, Germán Martitegui me deliró, me descansó todo el programa, pero yo terminaba el programa y cuando lo cruzaba en el pasillo con el casco y la bicicleta le decía ‘capo’ y le chocaba la mano. Yo le hice un chivo de su restaurante en mi red”.

"Germán Martitegui me deliró pero me descansó todo el programa, pero yo terminaba el programa y cuando lo cruzaba en el pasillo con el casco y la bicicleta le decía ‘capo’ y le chocaba la mano. Yo le hice un chivo de su restaurante en mi red". G-plus

Luego, la influencer confesó que se tomaba todo con humor: “Donato también me ha dicho ‘este plato tirando 20 kilos de grasa en un vaso te define’ y yo me calentaba, porque en el momento te quedas como diciendo ‘qué pasa, en mi barrio esto es pelea’, y de golpe decís estoy en un reality, ¿cómo me voy a enojar?”.

Más sobre este tema Dani La Chepi reveló por qué no quiere que Sol Pérez sea la campeona de MasterChef: "No me gustaría que gane porque ella no me gusta"

Finalmente, Dani La Chepi hizo un análisis del programa y de la función que cumple cada uno frente a cámara. “Ellos tres están participando, ellos son empleados también, no son los dueños del programa. El dueño es otra persona. Entonces no te podés enojar, es como que te enojes con el jurado de Showmatch, que van a decir, no es el teatro Colón”.