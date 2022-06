Dani La Chepi contó que deberá operarse: "Tengo microcalcificaciones en la lola"

Dani La Chepi contó que deberá atravesar otra operación tras haberle hecho frente a su problema renal.

La conductora se realizó una mamografía y el resultado arrojó que tiene microcalcificaciones, una anomalía que puede ser peligrosa.

"No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y, si entra la aguja para sacarme la muestra, me podrían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda directamente al quirófano", aclaró Chepi.

DANI LA CHEPI CONTÓ CÓMO SERÁ LA OPERACIÓN A LA QUE SE SOMETERÁ

"Me sacarán una muestra- todo no porque, si no, me dejan sin lola- y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar. Y esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo, como siempre", sumó la conductora, que próximamente se pondrá al frente de su show personal.

Antes de cerrar, remarcó la importancia de atender su salud con rapidez para asegurarse su bienestar.

"Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas", sentenció.

¡Mucha fuerza!