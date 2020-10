Dan Breitman reconoció que su pelea mediática con Sofía Pachano lo ayudó a encarar el Cantando: "Trabajé mucho con mi analista"

Feliz con su participación en Cantando 2020 donde en la última gala recibió la aprobación de todos los jurados, Dan Breitman reconoció que una vieja pelea con Sofía Pachano en la pista del Bailando sirvió para ayudarlo a encarar este trabajo de esta manera.

“Yo el año pasado tuve una pelea mediática, y no sabía cómo hacer ahora el show. Venía un poquito trabado, con miedo, como en modo escuelita de canto”, comenzó diciendo el actor en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Yo no peleé nunca con nadie, no sé pelearme, era el primer reality que hacía. El año pasado estaba entre Sofía Pachano, la madre y el padre. Por eso este año estaba más tímido, cuando volví al show no me sentía predispuesto para el humor, pero decidí darle a la gente lo que necesita, entretenerse y reírse”, agregó.

Además, Dan comparó su experiencia negativa con la joven artista con lo sucedido entre Gladys La Bomba Tucumana y el equipo de vestuario del certamen: “Yo trato de no sumarme a los escándalos, no sé llevarlos. A Gladys le jugó en contra poner eso en la pista por ejemplo, la vi súper angustiada y no sé cómo aconsejarla, no sé qué decirle. Yo hoy veo un quilombo y doy un paso al costado, voy por el lado del humor, y el camino del artista. Ahora estamos como locos porque tenemos a Pablito Ruiz en el ritmo de tres”.

“Trabajé mucho con mi analista para saber qué era lo que me pasaba, para tener en claro que es un show y no un concurso de canto y que tengo que llevar a la mesa mis habilidades como comediante más que nunca. Yo el show lo llevo en la sangre y me saque el modo escuelita de canto por fin”, continuó.

Y cerró: “Mi compañera y mi coach son talentosísimos. Florencia canta, baila, se expresa de una manera alucinante y venía disfrutando mucho los encuentros con ella en el escenario. Ella me dijo que no tiene problema en jugar el show tampoco y me sirvió también saber que tenía su respaldo para divertirnos y relajarnos. Yo lo que más quiero es que Flor se luzca, ella es talentosísima, es súper perfeccionista y una artista de la ostia. No tengo palabras, solo desearle que brille, porque hay poca gente con ese nivel de talento”.