Damián Betular se negó a probar el postre de Claudia Fontán en MasterChef: "Yo vi que se te cayó al piso"

Hace algunas semanas Damián Betular reprendió a Andrea Rincón en MasterChef Celebrity 2 luego de que la actriz aplastara contra el piso dos placas con papas poco cocidas para hacer puré. Este martes, a Claudia Fontán se le cayó una preparación al suelo y la actriz la colocó sin miramientos en su Tarta Banoffee pero el chef prefirió no probarla desconfiando del engaño.

“Vos estás segura que el toffee que levantaste del piso no lo volviste a poner en el mismo contenedor”, le dijo Betular a Fontán en el punto de degustación. “Tenés un miedo de probarla”, lo desafió Fontán, a lo que él respondió: “Porque yo vi que estaba en el piso, Gunda”.

Claudia Fontán le dio una serie de argumentos poco convincentes que hicieron que Damián desistiera de probar el plato, pese a lo cual Donato de Santis y Germán Martitegui optaron por hacerlo, convencidos de que la actriz les decía la verdad. “Yo no lo probé, como no lo probé con Andrea porque me quedé con la duda y quiero ser justo. Confío en vos, pero me da cosa. Igualmente, cuando la corté está linda la base”, reconoció Betular, que no degustó la tarta.