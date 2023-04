Damaris, la mujer con la que relacionan a Tucu López, contó qué le dijo él sobre Sabrina Rojas: "Quilombos"

Tras conocerse la información de la separación de Tucu López y Sabrina Rojas, Damarís, la supuesta tercera en discordia, habló con Socios del Espectáculo.

“¿Estuviste con Tucu López?”, le preguntó Rodrigo Lussich sin filtros y la mujer respondió contundente: “No”.

“Vos dijiste que ayer hablar, ¿Qué te dijo él, qué te aconsejó?”, insistió entonces Adrián Pallares y Damaris contestó: “Me dijo que diga la verdad”.

“Y esta es mi verdad. Ayer hablamos y él me dijo que todo esto le estaba ocasionando quilombos con ella”, reveló entonces al programa matutino de eltrece.

DAMARIS CONTÓ SI SABRINA ROJAS SE COMUNICÓ CON ELLA O NO POR TUCU LÓPEZ

Damaris, la supuesta tercera en discordia entre Tucu López y Sabrina Rojas, contó si la actriz se comunicó con ella o no después de los rumores.

“¿Sabrina no se comunicó con vos?”, le consultó Mariana Brey en Socios del Espectáculo y ella contestó: “No, no me dijo nada, ni me escribió”.