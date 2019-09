Dalma y la reacción de Claudia tras el encuentro de Maradona con su nieto: "Ella es la persona más feliz del mundo con esa foto"

Las diferencias y enojos que Gianinna (32) pueda tener con su padre, Diego Maradona (58), quedan a un costado si se trata de la felicidad de su hijo, Benjamín (10), fruto de su relación pasada con Kun Agüero (31).

"Sobran las palabras", escribió la hija del Diez en Instagram junto a varias imágenes del niño jugando con su abuelo en Estancia Chica, el predio donde se entrena el Lobo platense.

"A todos los que dicen, ¿cómo le van a llevar al nieto con todo lo que le hizo a Claudia? Clau es la persona más feliz del mundo con esa foto". G-plus

Concretado el emotivo encuentro, y siempre al lado de su madre, Claudia Villafañe (57), Dalma Maradona (32) se manifestó al respecto a través de Instagram Stories, tras recibir críticas por permitir ese acontecimiento luego de las fuertes declaraciones y arremetidas legales del exfutbolista contra Villafañe.

"Me gustaría aclarar a todos los que dicen, ¿cómo le van a llevar al nieto con todo lo que le hizo a Claudia? 1: no tenés ni puta idea lo que hablamos en privado. 2: Ok... Claudia es la persona más feliz del mundo con esa foto. Ella es así. Por lo tanto, no se preocupen que si ella ve feliz a su nieto, ya está. Y aunque no lo crean, también se alegra por mi papá. Ella es así. Siempre te amaremos, Claudia", escribió la actriz,a modo explicativo.

Luego descontracturó la situación y reveló el divertido chat que tiene con su madre y hermana, en el que se "ríen" de lo bondadosa que es su mamá. "Ahora, la parte divertida. Tengo un grupo con Gianinna y Claudia en donde lo único que hacemos es hacerle bullying a Clau porque no soportamos que sea tan buena. Y cuando hay algo que ella cuenta con todo su amor y no nos interesa u odiamos a la persona que menciona, le mandamos la caja (emoji de una cajita) en donde guardamos las cosas que nos chupan un huevo. Solo cuento esto para darles material para que inauguren su caja", agregó Dalma, con humor y feliz porque su sobrino compartió un bello momento con Diego Maradona.