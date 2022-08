Dalma Maradona salió a defender a Claudia Villafañe y apuntó contra Verónica Ojeda tras su tremendo cruce

Dalma Maradona defendió a su mamá, Claudia Villafañe, luego de que fuera acusada por Verónica Ojeda, exnovia de su padre, de cobrar dinero a sus espaldas.

Tras el fuerte cruce de Claudia y Verónica al aire, Dalma se puso del lado de su madre y apuntó contra la de Dieguito Fernando, su hermano menor.

Contundente, subrayó a través de sus stories de Instagram que se siente orgullosa de ser la hija de Claudia.

DALMA MARADONA DEFENDIÓ A SU MAMÁ Y APUNTÓ CONTRA VERÓNICA OJEDA

A través de Stories, Dalma Maradona expresó: "Solo voy a decir que me da mucho orgullo la madre que tengo. Tan hermosa persona, tan educada y todo lo lindo. Y no siempre todos los hijos piensan eso de sus propias madres... De hecho, muchas seguidoras me piden compartir a La Tata".

Y apuntó contra Ojeda: "Hay que tener cuidado cuando uno se expone en la tele porque sale todo y hay cosas que no se pueden ocultar... Vos, Tata, sos luz y amor. Y eso tampoco se puede ocultar. Te amo".

"¿Sabés qué te deseo? Te deseo una Tata en tu vida", sentenció Dalma, en defensa de su madre tras el fuerte cruce con Verónica.

