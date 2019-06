A tres meses del nacimiento de Roma, Dalma Maradona (31) dio su primera nota en TV y no eludió ninguna pregunta. Incluso habló de la distante relación que mantiene con su papá, Diego Maradona (58), quien arribó a la Argentina el 21 de mayo y aún no conoció a su nieta.

"Con mi papá tengo que aclarar unas cosas antes de que vea a Roma. Después me va a encantar que la conozca. Es el abuelo... Y no es por enojo, pero yo le digo las cosas que pienso". G-plus

"¿Cómo está la relación con tu papá?", le preguntó Ángel de Brito a la flamante mamá, quien, pese a sus resguardos, fue concluyente con su respuesta: "No me gusta mucho hablarlo, porque trato de que nuestro vínculo sea lo más privado posible. Está todo bien. El otro día aclaré que no la conocía a Roma, porque es la verdad. No la conoce. Y lo dije bien. No es que no la va a conocer nunca. Ojalá pase, que la conozca. Ya hablé con él y está desesperado (por conocerla), pero yo tengo que hablar un montón de cosas antes. Mi encuentro con él tiene que ser previo. Pero me encantaría que la conozca a Roma, no es que estoy en contra".

Siguiendo su relato, el conductor de Los Ángeles de la Mañana le preguntó si tenía muchos temas pendientes que resolver. Y Dalma asintió: "Sí, tengo que aclarar unas cosas antes, después me va a encantar que la conozca. Es el abuelo. Pero antes tengo muchas cosas que aclarar. Y no es por enojo, pero yo siempre le digo todas las cosas que pienso", expresó la actriz, dejando entrever la condición que le puso a su padre previa a conocer a su nieta.

Más sobre este tema Gianinna Maradona anunció que demandará a Damián Rojo: ¿qué dijo el periodista en Intrusos que la enfureció?

Con el encuentro aún pendiente, Dalma aseguró que entablar contacto con el Diez no es tarea sencilla: "Con él la comunicación es muy difícil. Él tiene un teléfono, pero no lo sabe manejar muy bien. Si le mandás un mensaje y en el momento no lo ve, después no lo ve. Lo mejor es llamarlo, si él puede atender justo, es mejor, sin intermediarios… Con mi papá hacía más de un año que no hablaba".