Dalma Maradona contó por qué no tiene relación con Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe: "Surgió así"

Hace pocos días en una entrevista Jorge Taiana, quien es pareja desde hace más de 20 años de Claudia Villafañe, contó que no tiene relación con Dalma y Gianinna Maradona. Ahora fue la actriz quien ratificó sus palabras.

“No tengo mucho más para decir. Las cosas se dieron así y bue, ya está”, aseguró en Intrusos la hija de Diego Maradona. “Ahora es así y capaz en otro momento… Surgió así y es lo que es”, afirmó, sobre la falta de vínculo.

“Las charlas que tenemos con mi mamá son en privado y nada más. Si se da o no en algún momento, se verá”, señaló. “Esa es la realidad de ahora y después se verá. De las cosas privadas hacen un mundo y para nosotros no lo es”, cerró.

JORGE TAIANA CONTÓ SIN FILTRO POR QUÉ NO TIENE RELACIÓN CON DALMA Y GIANINNA MARADONA

Jorge Taiana, de bajísimo perfil, promocionó en una entrevista íntima el reestreno de su obra, Juguete Arlterado, y sorprendió al hablar a fondo sobre su relación con Claudia Villafañe.

En primer lugar, el actor afirmó que siguen en pareja y desmintió el rumor de separación. "Estamos en pareja, se dijo toda esa cosa pero no hay nada cierto. Es única e inigualable esa mujer", dijo algo tímido, tras explicar que prefiere no hablar demasiado sobre su vida privada.

Acto seguido, sorprendió al referirse con total sinceridad a Dalma y Gianinna, las hijas de Claudia con Diego Maradona. "Con sus hijas no tengo relación", sentenció, sin filtro, además de aclarar que no convive con Claudia. Cuando la periodista de Teleshow le preguntó a Jorge por qué no tiene relación con las chicas, su respuesta llamó la atención.

"¿Es por decisión suya?", le consultaron. "Sí, claro. Sí, decisión de uno que por ahí es esa cosa de que se preguntan los periodistas, el por qué y demás. Cada uno maneja su vida y sus relaciones como puede y como quiere. Y bueno, en mí se dio así y son cosas que suceden, reglas y acuerdos de pareja. Y lo transitamos muy bien", sentenció, contundente.