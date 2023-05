Dallys Ferreira opinó sobre Argentina y generó polémica: "Son pobres, pero los extraño"

Dallys Ferreira visitó LAM este martes y aportó su granito de arena al debate entre angelitas, aunque lanzó un par de frases polémicas sobre la situación económica en Argentina que generaron reacciones en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Ángel le preguntó a la modelo si pensaba quedarse en el programa ya que hablaba “como titular” y le pedía que le tire “unos dólares paraguayos”. “Yo estoy de turista, gano mejor en Paraguay”, reconoció Dallys, que en 2021 intentó varias veces regresar a los medios en el país.

“Les extraño mucho. Son pobres, pero los extraño un montón”, dijo Dallys y mientras Yanina Latorre no salía de su asombro ante lo que escuchaba, la modelo subió la apuesta. “Con lo que me van a pagar no me alcanza, pero los quiero un montón”, agregó.

DALLYS FERREIRA GENERÓ FUERTES COMENTARIOS EN LAS REDES SOCIALES CON SUS COMENTARIOS SOBRE ARGENTINA

“¡Qué terrible que la gente te diga ‘están pobres, están mal’! Viene mucha gente uruguaya a mi local y me dicen ‘nos dan una pena ustedes, están tan mal’”, señaló Marixa Balli, mientras Ferrreira trataba de aclarar sus palabras.

“Sabés que lo que veo mucho es en el ánimo de la gente. La gente no tiene esperanza, porque en 2008 ya había una tremenda crisis tremenda acá y así fuimos llevando y arrastrando porque la gente está desesperanzada”, agregó Dallys.

“Yo quiero volver a la Argentina más seguido. Yo quiero mucho a la Argentina, y cuando me dicen ‘qué país generoso’ conmigo lo acepto porque ha sido muy generoso conmigo, pero la gente me dicen ‘no vuelvas’, y estoy hablando de gente que tiene empresas”, explicó la modelo.

Los dichos de Dallys no pasaron desapercibidos a los usuarios de redes sociales, que motivaron que la modelo tuviera que salir a aclarar que estaba bromeando al finalizar el ciclo.