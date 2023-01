El custodio de Máximo Thomsen se largó llorar en el juicio de Fernando Báez Sosa

El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa se desarrolla en la sala oral en lo criminal N°1 de Dolores, y las declaraciones de los testigos quebraron en llanto a un efectivo policial, también a Máximo Thomsen, quien enfrenta la imputación más grave.

"El efectivo policial que tenía a cargo a Máximo lloró toda la declaración. Ese efectivo no quería que lo veamos, entonces estaba disimulando, pero las lágrimas no se pueden contener", relató Paula Bernini, quien estaba presente en la audiencia.

"Llegó un momento que tuvo que limpiarse incluso con el barbijo", contó la periodista de TN.

Es que según Bernini "cada uno de los ocho imputados entra con un personal policial que los custodia".

Por otra parte, la periodista describió a los rugbiers imputados: "Están prolijamente vestidos. No repitieron remera, camisa ni pantalón. Tienen todos mismo corte de pelo, bien cortito en la nunca y las orejas, y más tupido arriba".

LA POLÉMICA ESTRATEGIA DE LOS IMPUTADOS POR EL ASESINATO DE FERNANDO BÁEZ SOSA

"Entre ellos no hablan. Solo miran al frente, al tribunal, no tienen gestos ni atinan a mirar a los costados, no se sacan el barbijo", continuó Paula Bernini en TN.

En ese punto, hizo una salvedad respecto de la madre de Fernando Báez Sosa: "Solo cuando Graciela Báez relató cómo era su hijo, y cómo se había enterado de la muerte de su hijo, en un momento Máximo Thomsen se secó dos lágrimas. Y nada más".

"Están muy concentrados en lo que se dice, pero no manifiestan nada. Esto es la estrategia de Hugo Tomei, el abogado defensor. Si lloran están de alguna manera culpándose, convalidando el hecho. Es una estrategia rara", cerró la periodista que cubre el desarrollo del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa.