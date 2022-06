Cumbio contó la vergüenza que pasó en un asado con Pamela David, Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés y Daniel Vila: "Caí vestida con piluso"

Luego de que Andy Kusnetzoff dijera la consigna ‘Los que alguna vez pasaron mucha vergüenza’ Cumbio reveló en Podemos Hablar la desopilante experiencia que vivió en un asado con Pamela David, Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés y Daniel Vila.

“Me fui de vacaciones una semana a Mendoza, cuando llego le avisé a Pamela David porque trabajamos juntas, somos amigas, es muy generosa conmigo, siempre me invita”, comenzó contando la influencer.

Luego, continuó: “Quedamos en que nos veíamos al otro día que llegué; con mi novia hicimos un tour, teníamos un look medio medio… ósea teníamos un piluso de pescador, y me manda a buscar Pame para ir a almorzar con ellos”.

"Llego ahí y estaban Tinelli, Guillermina Valdés, Daniel Vila y Pamela y con mi novia nos miramos y nos dijimos ‘¡No! Vinimos con el piluso’". G-plus

“Ella me dijo al pasar ‘después me veo con Tinelli’, yo dije ‘bueno re groso’. Llego ahí con jogging, un look re tranqui para visitarla, mi idea era comer un asado con una amiga, con Pamela”, expresó en la emisión de Telefé.

Al final, Cumbio confesó cómo se llevó la sorpresa: “Llego ahí y estaban Tinelli, Guillermina Valdés, Daniel Vila y Pamela que me recibieron como si fuera una estrella de Hollywood y con mi novia nos miramos y nos dijimos ‘¡No! Vinimos con el piluso’”.

CUMBIO REVELÓ CÓMO TERMINO EL INESPERADO ASADO CON MARCELO TINELLI, GUILLERMINA VALDÉS, PAMELA DAVID Y DANIEL VILA

Tras contar la desopilante experiencia en la casa de Pamela David en Mendoza, Cumbio relató en Podemos Hablar cómo terminó el inesperado asado con Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés y Daniel Vila.

“Ellos unos genios, nos trataron de diez, ni se fijaron en lo que teníamos puesto o no. La pasamos súper, pero de ahí nos quedó la anécdota de ‘che cada vez que Pame nos invite a algún lado vayamos bien’”, finalizó la influencer.