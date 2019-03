Enfrascados en un nuevo enfrentamiento mediático, Fabián Cubero y Nicole Neumann se sacan chispas por televisión. La última polémica se dio cuando el futbolista acusó a la modelo de llevarse de viaje a Salta a sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, sin avisarle.

Indignada, Nicole dio instrucciones a sus abogadas para iniciar acciones legales contra Cubero. En Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre contó algunos de los reclamos económicos de Neumann, quien asegura haberle pagado un año la obra social al futbolista. Además, las letradas aseguraron que el deportista nunca informó formalmente su nuevo domicilio legal.

Más sobre este tema Picantes posteos de Nicole Neumann, tras la fuerte acusación de Fabián Cubero: "Cuando una persona tóxica..."

Así las cosas, Cubero decidió comunicarse con Andrea Taboada para salir al cruce la información de Latorre. “Las abogadas (de Nicole) están al tanto de que nos mudamos, las nenas no durmieron acá. Ya está informado el domicilio, pero no tengo por qué informar con quién voy a vivir. Es una vergüenza que Yanina hable tantas pavadas", rezaba el furioso mensaje del futbolista. Pero la panelista no se achicó...

"Yo estoy dando información, decile que no me agreda porque yo no lo estoy agrediendo. Cuberito... Fabián, vergüenza es exponer a tus hijas como lo estás haciendo. Vergüenza es hacer un reality de la vida de tres menores de edad que están con su mamá en Salta pasándola bien, cuando vos tenías pautado todo. Y tengo los chats, pero no los voy a mostrar para no exponer a la persona que me los pasó, que dicen que vos estabas informado del viaje hace dos semanas. Los chicos no son trofeos”, disparó Latorre, sin filtro.

