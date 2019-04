Más allá de su escandaloso conflicto con Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte afianzan día a día su historia de amor.

Por eso, la pareja decidió hacer una nueva apuesta: probar la convivencia. Recién mudados, Viciconte le contó a la revista Pronto detalles del día a día junto a Cubero y también las tres hijas del futbolista, Indiana, Allegra y Sienna, que pasan mucho tiempo con ellos.

Viciconte le dijo a Cubero: "No te voy a pagar el total, pero a mí me hace sentir bien si pago mi parte porque yo también trabajo. No contemos a la más chiquitita y no contemos a mi perra. Ustedes son tres y yo soy una, dividamos los gastos en cuatro y listo" G-plus

Cuando la periodista le preguntó cómo se administran con la economía de la casa al ser tantos, Vicionte contó: “Ahí ni me meto. Él se encarga de sus gastos y de sus niñas, y yo me encargo de mi perra. Igual tampoco es que vamos controlando. El otro día fui al súper, compré tres kilos de milanesas para todos y no les puse un cartel para decir que son mías”.

Y le dedicó un párrafo aparte al tema del alquiler: “En cuanto al alquiler, él no quería saber nada con que compartiéramos los gastos porque tiene una cultura bastante cerrada. ‘No te voy a pagar el total, pero a mí me hace sentir bien si pago mi parte porque yo también trabajo. Hagamos esto: no contemos a la más chiquitita y no contemos a mi perra. Ustedes son tres y yo soy una, dividamos los gastos en cuatro y listo’, le dije y eso hicimos. A mí no me gusta vivir de prestado porque para eso laburo”, cerró sobre su particular manera de dividir los costos de la vivienda.

