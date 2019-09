Cuánto dinero le reclama Mariana Nannis a Claudio Caniggia para divorciarse: "Exige 40 millones de dólares"

Una de las cosas que Mariana Nannis (53) dejó en claro en su paso por el programa de Susana Giménez, donde ventiló intimidades de su matrimonio con Claudio Caniggia (52), fue el motivo de su viaje a la Argentina. “Me tomo un avión para rescatar al padre de mis hijos y para ver mi patrimonio. Yo no sé dónde está el patrimonio familiar”, afirmó la madre de Axel (28), Charlotte (26) y Alexander (26).

Así es que después de haberse enfocado en denunciar los supuestos problemas del Pájaro con las adicciones, y acusarlo de violencia de género en televisión, la mediática instruyó a su abogado para que comience las conversaciones con el letrado de su ex con el objetivo de iniciar la división de bienes.

Marina Calabró: "Mariana Nannis y su abogado piensan que pueden conseguir 20 millones de dólares en efectivo y que el resto está vinculado a propiedades". G-plus

Fue Marina Calabró en El Diario de Mariana quien contó los detalles del pedido de Nannis para firmar el divorcio, a partir de lo que conversó con Juan Manuel Dragani, abogado de Nannis, y Fernando Burlando, letrado de Caniggia: “El monto que exige Mariana Nannis para disolver la sociedad conyugal con Claudio Caniggia es de 40 millones de dólares” .

Y continuó: “Cuando Dragani le dijo a Burlando que con Mariana pensaban en reclamar 40 millones de dólares, Fernando le contestó que hablen con el Profesor (de La Casa de Papel) y vayan a robar la Casa de la Moneda. (…) Se le rió en la cara”. La periodista luego explicó cómo Nannis y su defensor llegaron a pedir esa fortuna: “Dragani me dijo que es un primer número global. Piensan que pueden conseguir 20 millones de dólares en efectivo y que el resto está vinculado a propiedades. Además, me dijo que detectaron cuentas bancarias en el exterior a nombre de testaferros, que lo tienen acreditado y documentado. Después me habló de propiedades diseminadas por todo el mundo, seguro una en Miami, y propiedades en Buenos Aires, también a nombre de testaferros”.

En ese momento, Lucas Bertero acotó: “Caniggia compró muchos campos por todo el país”.

Frente a este panorama, se avecinan fuertes pleitos legales entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia.