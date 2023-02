El cronista Fabián Rubino sufrió un robo en un bar, se cayó y debieron operarlo: "Era un nene de 12 años"

Fabián Rubino suele cubrir los más impactantes casos policiales como cronista de los noticieros de América TV, pero este martes le tocó contar en primera persona un robo que sufrió en un bar del barrio de Belgrano, tras lo cual debió ser intervenido a raíz de una caída.

En la edición vespertina de América Noticias, Rubino les contó a Rolando Graña y Soledad Larghi que el domingo pasado, mientras tomaba un café en un bar ubicado en Zapiola y Juramento, un nene de menos de 12 años se acercó a él con la intención de venderle repasadores.

Sin embargo, el niño aprovechó lo sumido que estaba Rubino en la lectura de un periódico para apoyar un repasador sobre su celular y llevárselo sin que se dé cuenta. El cronista advirtió que le faltaba su teléfono móvil y salió a correr al nene a la calle, pero sufrió se desvaneció en la vía pública, aunque no perdió el sentido, según él.

El esfuerzo y el estrés que sufrió Rubino le ocasionaron que se perdiera el sentido en la calle y en la caída, se golpeó la cabeza contra la vereda por lo que debió ser asistido de urgencia, y trasladado a un hospital cercano, según le correspondía por su cobertura médica.

Más sobre este tema Familiar de El Noba agredió a un cronista de América: "No quiero ver ninguna cámara acá"

FABIÁN RUBINO SUFRIÓ UN ROBO EN UN BAR Y TERMINÓ ATENDIDO DE URGENCIA A RAÍZ DE UNA CAÍDA

El periodista sufrió algunos cortes, hematomas y la fractura de una de sus muñecas por lo que tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente, tal como mostró en cámara ante sus compañeros mientras relataba el hecho.

“Estaba tomando un café en el interior de una confitería. Entra un nene, porque era un nene de 12 o 13 años. Ya están preparados para eso... Y ante el menor descuido, porque yo voy adentro para que no me roben afuera, el pibe tapa mi celular con unos pañuelos que estaba vendiendo”, relató el cronista.

“Yo, la verdad, me desatiendo, cosa que no debía haberlo hecho, pero es una criatura... Si es alguien mayor, bueno, pero es una criatura, vos decís ‘no puede ser’. Y me robó el celular”, contó. “Cuando se fue yo dije por instinto ‘me robó’. Y me fijo y no tenía el celular. Y es ahí donde salgo y lo veo caminando mirando hacia atrás. Cuando me vio salió corriendo”, agregó.

“Y me caí, nunca tuve un golpe como el que tuve. Cinco puntos en la ceja, me operaron, me pusieron dos clavos”, relató sobre el dramático momento que vivió en la calle.