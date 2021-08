La crítica sin filtro de Mariana Brey a Luciana Salazar por cómo cantó en La Academia: "Me pareció espantoso, una cosa horrible"

Justo el día en el que Cinthia Fernández había elogiado a Luciana Salazar por su interpretación de Yesterday, uno de los hits de Los Beatles, la que salió a castigar sin piedad a la madre de Matilda fue Mariana Brey. El ácido comentario de la panelista de Los Ángeles de la Mañana fue categórico, al punto que le echó en cara a Ángel de Brito que le regaló nota a Luli pop.

El puntapié inicial lo dio Cinthia con su halago a Salazar: “Quiero decir una cosa, el otro día cantó bastante bien. Porque yo soy objetiva”. Ahí, Yanina Latorre coincidió: “Cantó re bien”. Entonces, Brey contradijo a sus compañeras y exclamó: “Ay, chicos, me pareció espantoso”.

En ese punto, Mariana se explayó: “Me pareció espantoso. Me pareció que vos, Ángel, le regalaste nota. ¡Me pareció espantoso! Porque vos no sos de regalar notas, sin embargo con Luciana… O lo que se veía y escuchaba en casa era otra cosa y ahí era diferente. No le heló la sangre a nadie, era una cosa horrible”.

“Guillermina se emocionó. Su devolución me pareció un horror. Todo me pareció un horror”. G-plus

Al final, cuando Ángel de Brito le recordó que Guillermina Valdés se había emocionado con la performance de Luciana Salazar, Mariana Brey disparó contra las dos: “Guillermina se emocionó. Su devolución me pareció un horror. Todo me pareció un horror”.