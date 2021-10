La crítica sin filtro de Jimena Barón a Pachu Peña tras ver su performance en La Academia: "Fue un espanto"

El humor es de las armas más fuertes que tiene Pachu Peña a la hora de presentar sus coreografías en La Academia de ShowMatch. Sin embargo, en la última gala, el humorista no superó las expectativas de Jimena Barón, quien se lo hizo saber con una contundente devolución.

“Pachu, te amo. Voy a dejar de adornar las devoluciones porque ya estamos avanzados y están curtidos. Esta noche fue un espanto lo que hicieron”, comenzó diciendo la cantante, tras ver la performance del equipo.

“Era como esas fiestas infantiles que traen al animador y termina asustando a las criaturas. Todos aterrados, los niños corriendo, el padre pidiendo que le devuelvan el dinero porque no fue lo que vio en Internet… fue terrible para mí. Constantemente, terrible”, agregó, sin filtro.

“Entiendo que vienen con una historia porque no van a ser de acá a diciembre del Colón pero a veces es un no. Y hoy es no, no y no”, cerró Jimena, previo a puntuar a la pareja de baile con un 2.