Cristina Pérez rompió el silencio tras su cruce en vivo con Baby Etchecopar

El escándalo entre Cristina Pérez y Baby Etchecopar del martes había terminado con la retirada del conductor de Baby en el medio del aire, y un día después la conductora de Cristina sin vueltas habló sobre el conflicto con su compañero de Radio Rivadavia.

"Siempre les contesto pero lo mejor que podemos hacer ahora es no hacer de esto una cuestión personal porque si no, no le sirve a nadie" G-plus

"No quiero hacer de esto una cuestión personal. En mi ánimo no hay ningún conflicto ni nada. Chicos, ustedes saben que yo contesto todo lo que me preguntan, pero de verdad no quiero", se excusó la periodista ante el notero de Socios del Espectáculo.

"En mi ánimo no hay ningún conflicto ni nada", dijo Cristina Pérez sobre su cruce con Baby Etchecopar en Radio Rivadavia. G-plus

Y dado que otro movilero insistía en la posibilidad de dar una nota, Pérez se mantuvo firme: "Les agradezco un montón, siempre les contesto pero lo mejor que podemos hacer ahora es no hacer de esto una cuestión personal porque si no, no le sirve a nadie".

"A los 69 años no estoy para perder media hora por día", dijo Baby Etchecopar. G-plus

Al final, cuando le preguntaron "¿con Baby Etchecopar quedó todo bien?", Cristina Pérez respondió: "No quiero hacer de esto una cuestión personal, me parece que es lo mejor y les agradezco un montón".

QUÉ PASÓ EL DÍA DESPUÉS DEL CRUCE ENTRE CRISTINA PÉREZ Y BABY ETCHECOPAR

El clima en los estudios de la AM 630 había quedado tenso tras el cruce del martes entre Cristina Pérez y Baby Etchecopar, sobre todo por el reclamo del polémico conductor que le reclamó a su colega que "no es la primera vez que me dejás pagando".

Por eso, este miércoles no hubo pase, y Baby lo justificó en una nota con Intrusos: "A los 69 años no estoy para perder media hora por día".