Cristian U se despachó sin filtros contra Julieta Poggio y Nacho Castañares: "Hay cosas que no van"

Cristian U aprovechó su paso por Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) para despacharse sin filtros contra Julieta Poggio y Nacho Castañares, quienes lo habrían criticado en Fuera de joda.

"Hoy en stream veo que muchos de la generación de Gran Hermano del Cone, cartonean, bardean, y no invitan. Si me bardeás, invitame a la mesa", dijo Cristian, sentado en el living de Carmen Barbieri con Alexis Quiroga al lado.

Filoso, continuó: "Hay cositas que no van. No me quiero ir de boca, porque he escuchado alguna crítica sobre mí, pero no se les ocurre invitarme".

"¿De quién?", le retrucaron a la par Pampito y Estefi Berardi.

Molesto, Cristian U contestó de Nacho Castañares y Julieta Poggio, a quienes "atendió" sin vueltas en vivo.

CRISTIAN U SE DESPACHÓ SIN FILTROS CONTRA NACHO CASTAÑARES

"La vez pasada, Nacho nos manda una invitación para ir a jugar al fútbol en cadena".

"Hermano, hoy tenés más popularidad que uno que ha estado hace 12 años, pero yo hace 12 años que laburo acá. En un año quiero ver a dónde estás".

"Y después dijo 'le mandé un mensaje a Cristian U y no contestó’. No, mandámelo acá (a mi)".

CRISTIAN U CRITICÓ FUERTE A JULIETA POGGIO

"Después creo que Poggio dijo algo. Yo ha Poggio no la he criticado nunca. Ahora, si vos hablás mal de tu perro, lo tratás como una basurita y yo me rompo el alma rescatando perros de la calle, obviamente que voy a saltar como leche hervida".

"Ese es el único tema con Poggio, después la chica es una fenómena: baila, canta, se prepara. Pero si vos me criticás, acá estoy".