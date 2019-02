La crisis de llanto de Lissa Vera al ser involucrada en el caso de Natacha Jaitt: "Mi imagen quedó muy dañada"

El sábado 23, la trágica muerte de Natacha Jaitt (41), en un complejo para eventos de La Ñata, Benavídez, conmocionó al mundo del espectáculo y golpeó de cerca a Lissa Vera, quien el mismo día del deceso de la mediática fue puesta en escena por Ulises Jaitt. "El único dato que tengo es que mi hermana conoció a las personas con las que estaba anoche a través de Lissa Vera, de Bandana", declaró el hermano de Natacha en Clarín.

Luego de presentarse ante la Justicia para explicar cuál era el vínculo de Jaitt y Raúl Velaztiqui Duarte, el hombre que la llevó al lugar de su muerte (procesado por falso testimonio), Lissa visitó Intrusos, aseguró que no estaba al tanto del encuentro nocturno del viernes 22 y rompió en un llanto desconsolado. "No estaba enterada de la reunión del viernes. No me llegaron a decir", dijo la cantante, en un momento de la nota, visiblemente angustiada.

"Sentir que me hayan puesto en un lugar, como culpándome de toda esta secuencia, no era la idea. La idea era: tres personas, que nos dedicamos a lo artístico, hacer algo juntos". G-plus

Luego, sin disimular el enojo por verse involucrada en un tema tan delicado como doloroso, Vera agregó: "Empezaron a mezclar, a hacer una ensalada Waldorf con todo esto, que ya es horrible. No la respetaron en vida... Yo sé que ha tenido conflictos con vos (Jorge), pero es como todo, tenés química o no. Pero una cosa es que no la respetaban cuando estaba viva y otra que no la respeten de muerta, me parece espantoso. El personaje que yo veía en la tele no era mi amiga. Yo nunca la vi mal y si tenía problemas de adicción, nunca lo hizo adelante mío. No sé si porque me respetaba, me tenía cariño o porque sabía que yo no tenía nada que ver con esa historia. Nunca lo hice. Vengo de una familia religiosa y siempre mantuve una línea de conducta", expresó Lissa, sumida en el llanto.

Sin entender por qué el hermano de Natacha la vinculó a la fatídica noche, la integrante de Bandana concluyó: "Lo que busca (Ulises) se verá en el futuro, a mí me duele... Mi imagen quedó muy dañada, nunca estuve en una situación así. Sentir que me hayan puesto en un lugar, como culpándome de toda esta secuencia que para mí es horrible, no era la idea. La idea era: tres personas, que nos dedicamos a la parte artística, hacer algo juntos. Punto. Y que se haya desencadenado de la forma en que se desencadenó, me parte el alma".

Concluido su testimonio, Vera fue registrada en una crisis de llanto, mientras abandonaba el piso. "Está quebrada, lo quiero decir. Ella lo dijo claro, quedó envuelta gratuitamente en un lugar muy oscuro", agregó Rial, con las imágenes de Lissa, llorando, en pantalla.