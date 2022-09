Cris MJ es el invitado especial de Jhayco en el Luna Park

Cris MJ, que alcanzó tremenda popularidad y éxito con su tema Una Noche en Medellín, estará como invitado especial en la presentación de Jhay Cortez. La cita es el domingo 25 de septiembre a las 21 hs en el Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

QUIÉN ES JHAY CORTEZ

Jhayco, con más de 32 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 10 billones de reproducciones combinadas, es de Río Pedro (Puerto Rico). En Nueva Jersey descubrió su amor por la música urbana.

A los 16 años, el trabajo de Jhay como compositor y productor en el álbum ‘Invencible’ de Tito el Bambino le otorgó su primer Grammy. Su trabajo de producción le valió su segundo Grammy en 2018 a Mejor Álbum Urbano por su trabajo en el álbum ‘Vibras’ de J Balvin y una serie de premios a Canción del Año por parte de ASCAP por el tema "I Like It" con Cardi B y J Balvin, "Criminal" y "No Es Justo".

Jhayco inició otra fase de su carrera con su segundo álbum ‘Timelezz’, el cual marcó su exitoso resurgimiento como líder de la nueva generación urbana latina y creador de éxitos certificado, liderando las listas de éxitos en todo el mundo con temas como "En Mi Cuarto" con Skrillex,"911" con Sech y "Fiel" con Los Legendarios y Wisin, alcanzando las listas de éxitos en 96 países.