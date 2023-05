Coti Romero incomodó a Tomás Holder con una pregunta al hueso: "¿Vos filtraste el video íntimo?"

Poco a poco los participantes de Gran Hermano 2022 van encontrando su lugar. Julieta Poggio acaba de debutar en Fuerza bruta, Coti Romero está feliz por su próximo debut como “angelita” de LAM y fue ella quien en Desayuno americano cruzó a Tomás Holder por el video video íntimo del exparticipante que se filtró en las redes.

“Tomás, con toda la sinceridad del mundo, ¿el video que se vio en redes lo filtraste vos o la persona con la que estuviste?”, lanzó, en el ciclo de Pamela David donde los dos estaban como invitados. “Yo no lo filtré. No, no, no”, aseveró.

“Me molestó porque dicen que yo busco fama, pero yo salgo a la calle y me conoce toda la Argentina así que la fama no la necesito. Ella salió beneficiada. Yo no lo filtré. Fue ella”, señaló, apuntando hacia La Tana, como se hace llamar la joven que aparece en la filmación, que se dedica a vender contenido erótico en sus redes.

"Cuando se filtró pensé que quedaba ahí en las redes, pero después apareció en la tele y le llegó a mi hermanito, que tiene 10 años, y que eso salga en su colegio me molestó mucho". G-plus

TOMÁS HOLDER CONTÓ QUE IRÁ A LA JUSTICIA POR SU VIDEO QUE SE FILTRÓ EN LAS REDES

El musculoso aseguró que su preocupación era su familia y que la aparición del video no estaba motivada por su deseo de entrar a Bailando 2023.

“Cuando se filtró pensé que quedaba ahí en las redes, pero después apareció en la tele y le llegó a mi hermanito, que tiene 10 años, y que eso salga en su colegio me molestó mucho. Eso le dije”, aseveró, sobre la charla que tuvo con la cica a la que planea llevar a la Justicia.

Y Coti lo bancó en su pedido, aunque con dudas. “Sí, le creo. Tiene razón en que él es conocido, pero yo llegué a pensar que había sido de común acuerdo que se filtre. A él le sirve para el Bailando y a ella la vi en LAM”, concluyó.